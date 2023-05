Parlamento corrige agenda e audição de Galamba mantém-se para as 17h10

O ministro das Infraestruturas, João Galamba © Lusa

A audição do ministro das Infraestruturas estava marcada para as ​​​​​​17h00, mas os documentos da CPI à TAP, divulgados esta manhã pelo Parlamento, tinham agendada a ida de Galamba ao Parlamento para as 14h10. Entrentanto, o lapso foi corrigido e a audição mantém para as 17h00.

O ministro João Galamba irá explicar aos deputados as contradições em torno do conflito com o ex-adjunto Frederico Pinheiro, que ontem foi ouvido durante mais de cinco horas.

João Galamba já fazia parte da lista de personalidades a inquirir pela comissão de inquérito, que está a deixar para o fim os políticos, mas, face ao conhecimento público de uma reunião preparatória entre o grupo parlamentar do PS, membros de gabinetes do Governo e a ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, na véspera da audição na comissão de Economia, em janeiro, e consequente polémica sobre as notas daquela reunião, a audição do governante foi antecipada.

O referido caso remonta a 26 de abril, envolvendo denúncias contra o ex-adjunto Frederico Pinheiro por violência física no Ministério das Infraestruturas e furto de um computador portátil, já depois de ter sido exonerado por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções, e a polémica aumentou quando foi noticiada a intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação desse computador.

Este episódio gerou uma divergência pública entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, em torno da manutenção no Governo do ministro das Infraestruturas, João Galamba, que apresentou a sua demissão, mas que António Costa não aceitou.