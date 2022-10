O líder da bancada parlamentar do PSD, Eurico Brilhante Dias, é o convidado do Em Alta Voz, entrevista da TSF e do Diário de Notícias.

Por Pedro Cruz (TSF) e João Pedro Henriques (DN) 14 Out, 2022 • 12:15

O líder da bancada parlamentar do PSD, Eurico Brilhante Dias, é o convidado do Em Alta Voz, entrevista da TSF e do Diário de Notícias.

Questionado sobre uma possível candidatura de Augusto Santos Silva à Presidência da República, o líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, considera que o atual presidente da Assembleia da República "tem todas as condições políticas e experiência para ser um bom candidato e um bom Presidente da República".

Para o líder parlamentar do PS, há outros nomes do campo político do PS que têm perfil e condições para concorrer a Belém.