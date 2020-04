Aulas à distância? CDS quer "suportes eletrónicos" assegurados nas famílias

© João Relvas/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, recebeu esta terça-feira os partidos com assento parlamentar para os ouvir sobre o rumo a dar ao que resta do ano letivo. O CDS quer evitar injustiças nos exames, para quem tem de os fazer, mas lembra que também nas casas de cada família devem ser assegurados os recursos para acompanhar os trabalhos letivos.

No final da reunião, o líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, destacou a importância de encontrar um "sistema homogéneo que evite injustiças relativas" entre quem já foi a exames no último ano e quem ainda tem de os fazer, procurando que se encontrem datas alternativas para a realização dos mesmos.

O líder do CDS explica que, caso não seja possível avançar "num curto prazo para um sistema controlado de aulas presenciais", é necessário assegurar que as famílias têm "suportes eletrónicos e digitais" que permitam o acompanhamento online das aulas.

Também os alunos do ensino profissional, com um perfil "prático e com à base de estágios", precisam de soluções diferentes e que se adaptem aos seus currículos, relembra o CDS.

Em relação às famílias, o CDS quer ver prolongados os "apoios" aos familiares, para que possam acompanhar os filhos durante o período em que as aulas funcionem à distância.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Após esta série de audiências com os partidos, e também na sequência da reunião técnica com epidemiologistas realizada no Infarmed, em Lisboa, o Governo reúne-se na quinta-feira em Conselho de Ministros para tomar uma decisão sobre a reabertura dos estabelecimentos de ensino.

Em entrevista à Rádio Renascença, na sexta-feira passada, o primeiro-ministro apontou que 04 de maio "é a data limite" para o recomeço das aulas presenciais na perspetiva de que o terceiro período letivo ainda possa decorrer "com a normalidade possível".

Na terça-feira, no final da terceira reunião técnica sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", no Infarmed, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que, segundo os especialistas, é preciso manter o esforço de confinamento em abril para dar passos de liberdade em maio, tanto no sistema escolar, como na atividade económica e social.

Questionado se das suas palavras se pode depreender que, por vontade dos técnicos, não haverá abertura das escolas neste mês de abril, o chefe de Estado respondeu: "Isso pode depreender obviamente. Não haverá. É o senhor primeiro-ministro que o dirá no dia 09 de abril, mas daquilo que disseram os especialistas, é ganhar em abril o mês de maio, portanto, é manter este esforço em abril".

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.