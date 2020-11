Aumentar horários dos supermercados ao fim de semana é um "enorme abuso"

© Nuno Fox/Lusa

Catarina Martins considera que o Governo "devia agir fortemente" para travar a ideia de os supermercados abrirem mais cedo aos fins de semana em tempos de estado de emergência, como a abertura às 6h30 que foi anunciada pelos donos do Pingo Doce.

O Bloco de Esquerda "não pretende ter uma polémica sobre cada uma das medidas de restrição", porém acredita que "não tem sentido que os hipermercados aumentem uma concorrência desleal para com o pequeno comércio alargando ainda mais os seus horários".



"Estão a utilizar a pandemia como uma forma de um enorme abuso sobre os trabalhadores e os seus horários", acusa a coordenadora do Bloco de Esquerda, frisando que "aquilo que estão a pedir aos trabalhadores do Pingo Doce, que passem a abrir às 6h30, é uma violência tremenda que é feita com a desculpa da pandemia".

"Temos visto muitos abusos com a desculpa da pandemia, este é um deles e o Governo devia travá-lo", insiste Catarina Martins.

