Aumento do salário mínimo e redução da carga fiscal. PSD apresenta prioridades para OE2023

Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD

Por Cátia Carmo com Rui Oliveira Costa 06 Outubro, 2022 • 18:33

O grupo parlamentar do PSD antecipa-se ao Governo e apresenta esta quinta-feira algumas prioridades para o próximo Orçamento de Estado que vai ser entregue, no Parlamento, na próxima segunda-feira. Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do partido, anunciou medidas de apoio para os jovens e o aumento do salário mínimo para 765 euros, que "protege os rendimentos mais baixos". Mas não se ficou por aqui.

"Vamos propor a redução da carga fiscal sobre os rendimentos dos trabalhos, que passa por atualizar os valores de IRS à taxa de inflação prevista e desagravar as taxas de imposto. A quinta prioridade é reforçar o SNS. Os médicos de famílias são um dos grandes problemas. O número de portugueses sem médico de família quase que duplicou nos últimos sete anos. A Sexta prioridade é a habitação. Mitigar o esforço financeiro para as famílias que já estão a sofrer", explicou Miranda Sarmento.

O PSD sugere a redução da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho, através de cortes no IRS até ao sexto escalão e da atualização dos escalões seguindo a bitola dos 7,4% previstos para a inflação.

Questionado sobre se é possível que o PSD vote a favor do Orçamento do Estado para 2023 caso o Governo aceite algumas propostas, Joaquim Miranda Sarmento afirma que, sendo "um orçamento feito por uma maioria absoluta do Partido Socialista, é pouco provável".

De acordo com as contas dos sociais-democratas, as medidas anunciadas apontam "para um valor superior a mil milhões de euros", que não invalida que o défice em 2022 deva "ficar abaixo de 1,9%" e deva "continuar a baixar" em 2023, assim como a dívida pública.