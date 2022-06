Aumentos na saúde? "É um bom momento para se começar a discutir remunerações"

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales © Carlos Pimentel/Global Imagens

Por TSF 21 Junho, 2022 • 17:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Não será de um dia para o outro, mas a intenção do Governo, segundo António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, é rever as grelhas salariais no setor. O secretário de Estado entende que é um bom momento para avançar com uma revisão dos salários.

A posição é assumida no dia em que o relatório anual do Observatório Português dos Sistemas de Saúde aponta a falta de orientação estratégica no setor, escrevendo também que este aumento não resolve os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, Lacerda Sales promete melhores condições a quem trabalha no serviço público.

"No início de uma relação estrutural deve-se iniciar também a discussão dessa situação, nomeadamente das grelhas salariais e de certeza que, no início desta legislatura, é um bom momento para se começar a discutir remunerações de base e grelhas salariais. Processos estruturais que não se fazem num dia nem no mês seguinte, será para algum tempo mais", explicou Lacerda Sales.