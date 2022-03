"Aumentou a participação." Repetição das eleições no círculo da Europa com mais eleitores

© José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

A repetição das eleições legislativas para o círculo da Europa realizou-se este fim de semana para os votos presenciais. À segunda tentativa, deslocaram-se mais eleitores às urnas do que na primeira tentativa.

De acordo com a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, dos 400 inscritos nas assembleias de voto, 149 eleitores acorreram às urnas.

"Felizmente aumentou a participação, comparando com a primeira vez em que as pessoas das comunidades do círculo da Europa foram a votos. Estavam 400 inscritos e votaram 116 em 24 mesas. Desta vez, faltando ainda apurar seis mesas, já temos 149 votantes, o que é um aumento e que esperamos que seja maior", afirma a secretária de Estado.

Este, para Berta Nunes, "é um bom sinal, porque, apesar de todas as dificuldades e alguma informação confusa que pode ter circulado, os portugueses votaram e votaram mais do que na primeira vez".

Nos últimos dias, o presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, Pedro Rupio, tinha chama a atenção para um possível aumento da abstenção nesta repetição do ato eleitoral, por causa de instruções incorretas incorretas nos mais de 900 mil boletins de votos enviados para os eleitores e pelos atrasos nos correios, mas a secretária de Estado afasta esse cenário.

""Não há propriamente atrasos. O que existe é um prazo muito mais curto, mas nós temos acompanhado através da Administração Eleitoral o trajeto de todos os votos. Sabemos que todos já foram entregues nos correios. Não temos a certeza se toda a gente já recebeu o seu voto e fazemos, por isso, um apelo a todos os portugueses que votem", pede Berta Nunes.

Quanto às informações incorretas, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas clarifica: "Podem votar até que o voto possa chegar até dia 23. Havia uma primeira informação de que os votos enviados depois do dia 12 já não seriam válidos. A Comissão Nacional de Eleições fez uma deliberação bastante clara: entende que esse não pode ser um motivo para invalidar o voto. Por isso, o apelo que eu faço, enquanto secretária de Estado das Comunidades, é que os portugueses votem. Se não receberam o seu voto postal em casa, podem ver onde está o seu voto no portal eueleitor.mai.gov.pt onde podem seguir o seu voto e saber exatamente onde ele está."

O Governo vai atualizar os números esta segunda-feira, mas Berta Nunes informa que já estão em Portugal mais de 20 mil boletins de voto. Ainda assim, considera que será complicado que se chegue aos 200 mil boletins da primeira fase, devido ao prazo apertado para a receção. Relembra-se que são contabilizados os votos recebidos, com cópia do cartão de cidadão, até 23 de março