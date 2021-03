Autarca de Freixo de Espada à Cinta vê com "naturalidade" inclusão nas listas do PSD

© Paulo Novais/Lusa

Por Lusa 03 Março, 2021 • 17:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta, Maria do Céu Quintas, reagiu esta quarta-feira com "naturalidade" à inclusão do seu nome na lista de candidatados do PSD às próximas eleições autárquicas.

"O partido [PSD] já tinha decido que quem estivesse em condições de concorrer as eleições autárquicas, o poderia fazer. Eu cumpro os requisitos necessários para me candidatar de novo e revejo-me na lista hoje apresentada pela direção do partido. Vejo isso com naturalidade", disse à Lusa a autarca social-democrata do distrito de Bragança.

Maria do Céu Quintas foi eleita pela primeira vez presidente da Câmara de Freixo de Espada à Cinta em 2013 e reeleita em 2017.

"Estou preparada para aceitar o desafio a um terceiro mandato", concluiu a autarca social-democrata.

Tal como tinha anunciado na semana passada o presidente do PSD, Rui Rio, o secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, fez hoje "a apresentação de mais cem candidatos" do partido às próximas autárquicas e prometeu que o processo ficará concluído até 31 de março.

"Vamos apresentar agora os cem candidatos, divididos em duas partes: são 23 candidatos novos, isto é, candidatos que não são presidentes de câmara e que não estão em exercício de funções e serão 77 que são presidentes de câmara recandidatos a um novo mandato", afirmou.

José Silvano detalhou que, dos 98 presidentes de câmara atuais do PSD, "há 13 que não se podem recandidatar, porque já cumpriram três mandatos", há "quatro ou cinco que não querem recandidatar-se" e outros tantos que "ainda estão em processo de decisão nas respetivas estruturas e serão apresentados nas próximas semanas".

O secretário-geral do PSD distinguiu os 23 candidatos já homologados dos restantes 77, apresentados igualmente como candidatos, num vídeo com os seus nomes e câmaras.

"Estes 77, quando quiserem ser candidatos, apresentar a sua candidatura formal, poderão fazê-lo no tempo e na forma que entenderem, com a garantia da homologação na própria semana", disse.