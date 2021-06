Autarca de Gaia lança Manuel Pizarro à Câmara do Porto

© Cristiana Milhão/Global Imagens

Por Rita Costa com Francisco Nascimento 11 Junho, 2021 • 13:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vice-presidente da federação distrital do PS no Porto e autarca de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, admite que a falta de apoio por parte da concelhia à candidatura de Eduardo Pinheiro à Câmara do Porto pode estar na origem da "desistência" deste. Eduardo Vítor Rodrigues vê Manuel Pizarro, candidato em 2013 e 2017, como uma solução de unidade.

Em declarações à TSF, Eduardo Vítor Rodrigues admite que a falta de apoio "da concelhia e de alguns militantes" possa ter causado desmotivação ao atual secretário de Estado da Mobilidade.

"Abaixo da distrital, existe a concelhia e existem os militantes. Parece-me que houve uma vontade diferente de alguns militantes, que acabaram por desmotivar Eduardo Pinheiro, não foi impedir", explicou.

O autarca de Gaia considera que o assunto está agora nas mãos da federação distrital, "tal como já indicou o secretário-geral, António Costa".

Eduardo Vítor Rodrigues está convencido de que o atual presidente da distrital, Manuel Pizarro, vai voltar a candidatar-se à autarquia da cidade invicta. "Existe um conjunto de pessoas que tem muita vontade de o ver, até para corporizar um espírito de unidade. Na verdade, este é um processo desgastante, colocando em causa a imagem do partido no Porto", considera.

O nome de José Luís Carneiro, atual secretário-geral adjunto do partido, também foi colocado na corrida à autarquia. Ainda assim, Eduardo Vítor Rodrigues não vê motivos para que o socialista avance com uma candidatura. "É secretário-geral adjunto, e convém salvaguardar a estrutura nacional. É um nome possível, mas acredito que não seja a solução mais adequada", disse.

O atual secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, que esta terça-feira tinha sido indicado como o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto, colocou-se fora da corrida.

Em comunicado enviado à TSF, Eduardo Pinheiro esclareceu que recebeu "com orgulho o convite do presidente da Federação Distrital do Porto do PS para encabeçar uma candidatura à Câmara Municipal do Porto", mas "após reflexão cuidada" decidiu não avançar.