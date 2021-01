Autarca de Mafra pede encerramento de escolas. "Há 2700 alunos em isolamento"

© Lusa (arquivo)

A Comissão Municipal da Proteção Civil de Mafra pede o encerramento de todas as escolas e creches do concelho. Um pedido que seguiu já para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e para a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

À TSF, o presidente da Câmara de Mafra revela que desde que arrancou o segundo período, o número de confinamentos na comunidade escolar não tem parado de aumentar. "Na primeira semana, tivemos 20 turmas que foram para confinamento, na segunda semana tivemos mais 30. Estamos na terça-feira, na terceira semana, e temos 90 turmas em casa", revela Hélder Sousa, que dá conta de 2700 alunos em isolamento.

"Num universo de 12 mil alunos, podemos ver o impacto brutal que tem em toda a comunidade. A autoridade de saúde deixou de ter a capacidade para fazer os inquéritos diários. Neste momento, temos cerca de 800 inquéritos em atraso, sendo que a restante população que também vive sinais de Covid-19, deixou de ser acompanhada", acrescenta.

Hélder Sousa enumera as turmas em isolamento e diz que há centenas de inquéritos por fazer. 00:00 00:00

O presidente da Câmara de Mafra revela ainda que os autarcas sociais-democratas defendem o fecho das escolas e já comunicou isso ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Liguei ao senhor Presidente, expondo não só o caso de Mafra, mas em representação dos meus colegas sociais-democratas, que é o sentimento global e generalizado de norte a sul do país, dos autarcas que pretendem que o Governo tome uma atitude mais forte, relativamente à questão do confinamento, e particularmente, no ambiente escolar, onde nós consideramos, que as escolas, não obstante de serem um local seguro, são uns amplificadores da pandemia", refere Hélder Sousa.

Autarca de Mafra comunicou ao Presidente da República a posição dos presidentes de câmaras sociais-democratas. 00:00 00:00

Também em Torres Vedras, a autarquia informou que comunicou ao Ministério da Educação a intenção de fechar todas as escolas do concelho por causa da pandemia.

O Governo vai ouvir os especialistas nos próximos dias para tomar uma decisão, mas esta terça-feira, o primeiro-ministro admitiu que, se a estirpe inglesa for dominante no país, irá ordenar o encerramento das escolas.