Autarcas do PS consideram "extemporâneo" pedido do PSD para adiar autárquicas

O presidente da Associação de Autarcas do PS (ANA-PS) acusa o PSD de estar a precipitar-se e rejeita, para já, o adiamento das eleições autárquicas. Duas distritais sociais-democratas defenderam, esta quarta-feira, uma avaliação no sentido de adiar o ato eleitoral previsto para setembro ou outubro de 2021.

Em declarações à TSF, Rui Santos reconhece que estas são eleições que envolvem uma maior proximidade entre as pessoas, mas sublinha que a vacinação contra a Covid-19 está a decorrer e, neste momento, é extemporâneo pedir um adiamento do escrutínio.

"Acho que é um pedido claramente extemporâneo. Não faz sentido, nesta altura, com os dados que temos, estar imediatamente a projetar um adiamento das eleições autárquicas, estando nós a sete ou oito meses dessas eleições. Parece-me uma precipitação", defende o presidente da ANA-PS.

Rui Santos reconhece que as autárquicas têm um "cariz muito especial, de grande proximidade" e chegam mesmo a ser "uma luta, com parêntesis grande, quase 'corpo a corpo' a nível concelhio". No entanto, alerta também que "se as coisas correrem dentro do que é expectável em termos de vacinação, se chegarmos ao final de agosto com cerca de 70% da população já vacinada e tivermos imunidade de grupo, nada justifica o adiamento destas eleições".

O também autarca de Vila Real reconhece que "todos os cenários devem ser monitorizados de forma permanente e devemos avaliar, a cada momento, as circunstâncias que vivemos", mas reforça que, "a esta distância", não vê qualquer motivo para "assumir desde já o adiamento das eleições autárquicas".

A TSF contactou também o presidente da associação de Autarcas Sociais Democratas, que remete uma posição para mais tarde.