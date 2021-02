Autarcas independentes exigem alterações à lei eleitoral até 31 de março

Reunião de autarcas independentes © André Ferreira/Lusa

Por TSF e Lusa 27 Fevereiro, 2021 • 14:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Autarcas eleitos por movimentos independentes exigiram este sábado que, até 31 de março, seja feita "a alteração das inconstitucionalidades" provocadas pelas modificações introduzidas em 2020, pelo PS e PSD, na lei eleitoral autárquica.

"Foram os partidos que criaram este problema, pelo que devem ser os partidos a resolvê-lo", disse aos jornalistas o presidente da Câmara de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, no final de uma reunião que juntou 14 (três dos quais por videoconferência) dos 17 independentes.

Segundo o autarca do Norte do distrito de Viseu, com esse objetivo, será pedida uma audiência aos partidos políticos com assento parlamentar", sendo que, "o mínimo" que querem é "o regresso às condições mínimas de participação política dos grupos de cidadãos eleitores".