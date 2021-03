Autárquicas a 26 de setembro? Quanto mais perto do verão melhor

© Rodrigo Antunes/Lusa

Por TSF 24 Março, 2021 • 14:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais um sinal de que as eleições autárquicas poderão mesmo realizar-se no dia 26 de setembro. Depois de esta terça-feira António Costa ter dado a entender que o escrutínio será nesse mês (sendo que a única data possível é dia 26), o coordenador para as autárquicas do PS, José Luís Carneiro deixa mais uma pista nesse sentido, em entrevista à TSF, no programa "Olhe que não".

"Eu diria que quanto mais cedo elas se puderem realizar do ponto de vista de aproximar as eleições do período climatérico mais adequado em relação à propagação da pandemia", diz à TSF.

No entanto, José Luís Carneiro deixa a ressalva de que não se pode "substituir ao Governo", afirmando apenas que "as eleições serão entre dia 22 de setembro o dia 14 de outubro".

O primeiro-ministro deixou escapar que as eleições são "só em setembro". Mas a lei eleitoral é restritiva o suficiente para perceber que o sufrágio só pode acontecer num domingo desse mês, dia 26.

Numa tentativa de atirar a discussão sobre as eleições autárquicas para um momento mais tardio, o primeiro-ministro deixou escapar que o sufrágio deve acontecer em setembro.