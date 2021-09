Autárquicas: o estigma das cidades-dormitório. Ouça a emissão em Valongo

Por TSF 23 Setembro, 2021 • 07:50 Partilhar este artigo Facebook

Hoje tratamos de discutir como pode um município com as características de Valongo contrariar o estigma de dormitório do Porto. Escolhemos Valongo porque aqui encontramos facilmente marcas antiquíssimas de uma identidade que não é periférica de nenhuma outra. É isso que orgulha os de aqui e não escapa ao olhar especializado de outros que aqui aprofundaram investigações ou deram um contributo qualificado para que Valongo possa contrariar essa legenda cáustica e apressada. Para isso, reunimos na Oficina da Regueifa e do Biscoito, investigadores cuja relação com este território o enriqueceu e o colocou em montra mais digna.

Os convidados de Fernando Alves nesta emissão especial, com o cuidado técnico de Joaquim Pedro, foram: o arqueólogo e historiador Joel Cleto, que prepara um livro sobre o património religioso de Valongo; José Augusto Costa, historiador local, ligado familiarmente ao fabrico do pão que é uma referência central na história de Valongo; Paula Teles, engenheira civil, especialista em planeamento do território, coordenadora de inúmeros planos de mobilidade urbana sustentável; Teresa Andresen, arquiteta paisagista, primeira vencedora do prémio Gonçalo Ribeiro Teles, que dirigiu o parque da fundação de Serralves, o jardim botânico do Porto e é presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos; e Sandra Rodrigues, responsável pelo Museu do Brinquedo Português, em Ponte de Lima, autora de um livro sobre a intensa relação de Valongo com o brinquedo tradicional português.