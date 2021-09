Autárquicas: os problemas dos jovens. Ouça a emissão especial em Lousada

Por TSF 22 Setembro, 2021 • 08:10 Partilhar este artigo Facebook

Os problemas dos jovens é tema deste especial Autárquicas 2021, conduzido por Fernando Alves, com Eduardo Pinto e o cuidado técnico de Joaquim Pedro.

Os números dos censos de 2021 confirmam o que já era conhecido: Lousada é o município de Portugal Continental com mais jovens até aos 29 anos.

Em 2018 eram mais de 16 500 os jovens com essa idade que tinham escolhido Lousada para viver. Não foi difícil escolher o local onde fazer uma emissão dedicada aos problemas dos jovens e ao modo como esta campanha os está a abordar.

Estamos rodeados de livros, em plena Biblioteca Municipal de Lousada: à volta da mesa onde o Joaquim Pedro colocou microfones sento-me com José Afonso Sousa, um jovem percussionista premiado internacionalmente, Cláudio Pinto, um jovem encenador e João Gonçalo Soutinho, o jovem biólogo, mapeador de gigantes verdes a quem dediquei uns sinais em Maio, quando o Público trouxe a notícia de que ele anotara a posição de mais de sete mil carvalhos de grande porte. Um deles ostenta uma tão vasta cúpula que cobria de sombra uma página inteira de jornal, tal como nos foi revela pelo grande fotojornalista Adriano Miranda.

Algures no recinto do hóquei em campo (que aqui tem enormes tradições) o repórter Eduardo Pinto há-de conversar com uma campeã, Sara Ribeiro.

Corre em fundo uma campanha eleitoral. Perguntarei a cada um dos meus convivas se têm sentido, no tom geral da campanha, uma preocupação genuína com os jovens e os seus problemas.