Autoagendamento da vacinação para maiores de 50 anos disponível "a 2 ou 3 de janeiro"

Por Guilherme de Sousa 22 Dezembro, 2021 • 20:47

A ministra da Saúde, Marta Temido, estima que nos primeiros dias de janeiro já esteja disponível o autoagendamento da vacinação para a faixa etária dos 50 aos 59 anos.

"A nossa estimativa é que possamos abrir a faixa etária dos 50 aos 59 anos nos primeiros dias de janeiro. O primeiro dia útil é o dia 3, vamos estar a trabalhar no dia 2, pensamos que nesses dias estaremos a atingir a faixa dos 50 anos por autoagendamento", disse Marta Temido, em declarações no Telejornal da RTP.

Numa altura em que o número de casos diários está a aumentar, Marta Temido alerta que o país está a caminho de "uma situação complexa e muita incerteza" face ao aumento de novos casos. Hoje foram quase nove mil casos, mas Marta Temido garante que nos próximos dias o máximo diário de infeções pode ser ultrapassado.

"Temos que nos preparar para isso. Já hoje referi que é estimado que Portugal ultrapasse o seu recorde de infeções. Recordo que nós já tivemos dias com mais de 16 mil infeções e portanto podemos ultrapassar os recordes até agora. É uma característica desta variante", disse.

Com este aumento estimado de contágios, Marta Temido mostra-se preocupada "com o afluxo aos serviços de urgência". Por isso, a ministra da Saúde sublinha que as pessoas que tiverem sintomas ou tenham tido um teste positivo devem sempre ligar antes para o SNS24.