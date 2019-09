"Autoridade moral do BE e PCP levou um valente pontapé nas partes mais sensíveis"

© Paulo Alexandrino / Global Imagens

No dia em que se conheceu ao detalhe a acusação do Ministério Público contra o antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, por causa do caso Tancos, o vice-presidente do PSD acusa o Bloco de Esquerda e o PCP de terem aprovado no parlamento um relatório que encobria "a responsabilidade política e criminal do Governo".

"A badalada "autoridade moral" do BE e do PCP levou um valente pontapé nas partes mais sensíveis. Aprovaram na AR um relatório que encobria a responsabilidade política e criminal do Governo. Agora batam as bolas muito baixinho, mesmo muito baixinho", escreveu o social-democrata num tweet.

Antes, também na mesma rede social, David Justino tinha criticado Catarina Martins, que defendeu nesta quinta-feira que o tema Tancos devia ficar fora da campanha.

"Tancos fora da campanha? Sim! Mas a encenação política do "Achamento" e a encenação recente envolvendo o PR, revela um padrão de comportamento político indisfarçável. Por isso deve ser discutido na campanha, até às últimas consequências", defendeu o dirigente social-democrata, que elogiou ainda a postura frontal do líder do partido, Rui Rio.

"Responsabilidade e frontalidade: é assim que se faz", vincou.