"Autoridades não descansarão" até levarem responsáveis por morte de cabo-verdiano à justiça

Portugal não descansará até que os autores do espancamento que levou à morte de um jovem cabo-verdiano em Bragança sejam levados à justiça. A garantia é do ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) que falava aos jornalistas no Seminário Diplomático em Lisboa.

"As autoridades policiais e judiciais portuguesas não descansarão até que os responsáveis sejam identificados e sejam levados à justiça", garante Augusto Santos Silva.

O governante descreveu o que aconteceu em Bragança como "um ato bárbaro, absolutamente inaceitável, de agressão".

No mesmo plano, o MNE lembra que Cabo Verde é "um dos cinco países do mundo mais próximos de Portugal" e que não aceitará qualquer tipo de maus-tratos a cabo-verdianos em Portugal.