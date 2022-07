"Avanço histórico." Portugal apoia candidatura da Macedónia do Norte à UE

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, com o homólogo da Macedónia do Norte, Bujar Osmani © Georgi Licovski/EPA

Portugal apoia o processo de candidatura da Macedónia do Norte à União Europeia. A garantia é dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, que esteve, esta terça-feira, no país numa visita diplomática depois de, na segunda-feira, ter visitado a Albânia, outro país candidato ao estatuto de Estado-membro dos 27.

Numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo da Macedónia, João Gomes Cravinho sublinhou ainda a importância do momento para reforçar as relações bilaterais entre os dois países. O ministro português referiu, em Skopje, que é a primeira vez que está na Macedónia do Norte e fez questão de dar os parabéns ao novo candidato à União Europeia.

"Parabéns pelo avanço histórico de 19 de julho, é um momento verdadeiramente histórico", afirmou.

A reunião serviu para "intensificar as relações bilaterais e discutir formas de enfrentar os desafios políticos, de segurança e económicos que a Europa enfrenta" atualmente, referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros macedónio, Bujar Osmani, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

"A geografia não interessa quando estão em causa relações com amigos", acrescentou.

Gomes Cravinho vai encontrar-se ainda com o Presidente da República macedónio, o primeiro-ministro e com o vice-primeiro ministro responsável pelos Assuntos Europeus.

Na segunda-feira, Gomes Cravinho esteve em Tirana, onde também garantiu à ministra dos Negócios Estrangeiros, Olta Xhacka, querer intensificar as relações bilaterais em áreas como a política, a economia e a educação.

A abertura das negociações, que Skopje e Tirana há muito aguardavam, aconteceu depois de a Macedónia do Norte ter assinado, no dia 17, um protocolo bilateral com a Bulgária, que permitiu desbloquear um longo impasse que afetava também a Albânia.