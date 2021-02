BE acusa Governo de estar "a poupar à conta das vítimas da crise"

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins © José Sena Goulão/Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou esta quarta-feira "inaceitável que o Governo esteja a poupar à conta das vítimas", defendendo que, com um "confinamento que será longo", este é o momento para corrigir os erros na falta de apoios.

Depois da reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por videoconferência, sobre a renovação do estado de emergência, Catarina Martins falou aos jornalistas na sede do BE, em Lisboa.

"O confinamento será longo e para nós é tão importante que o Governo não poupe à conta das vítimas da crise e à conta do próprio combate à pandemia", apelou.

Para a líder do BE, "é essencial que os serviços públicos tenham os meios de que necessitam, é essencial que as pessoas que perderam os seus rendimentos com a crise tenham o apoio que necessitam".

"Na próxima semana é possível, já no parlamento, votar-se diplomas sobre o subsídio de desemprego, para acabar com o corte nos salários dos pais e das mães que têm de ficar em casa e para alargar a quem está em teletrabalho e tem crianças pequenas a possibilidade da licença para acompanhar os seus filhos porque, como sabemos, o ano letivo não vai reabrir já", apontou.

Sobre o sentido de voto do BE na renovação do estado de emergência, Catarina Martins afirmou, como tem vindo a ser habitual no final destas reuniões com o Presidente da República, que o partido vai esperar pelo decreto presidencial para decidir como irá votar.

