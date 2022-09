BE acusa Governo de "fugir" para a direita. Não há razões que justifiquem "quebra de salários"

Pedro Filipe Soares © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

Se o primeiro-ministro rejeita aumentos salariais na função pública em linha com a inflação prevista de 7,4% para 2022, o Bloco de Esquerda considera que cai por terra a promessa de que, no Governo, o PS teria "uma política para elevação dos rendimentos das famílias."

Entrevistado pela TSF, o líder parlamentar bloquista Pedro Filipe Soares lembra que os salários da administração pública servem de referência para o privado.

"Quando o primeiro-ministro diz que prevê uma inflação de 7,4% mas que os aumentos salariais nunca passarão o teto de 2%, está a dizer que, de facto, de 2022 para 2023 haverá uma perda de mais de meio salário no poder de compra dos trabalhadores da administração pública," contabiliza Pedro Filipe Soares acusando o executivo de não proteger os rendimentos das famílias em tempos de inflação: "é absolutamente incompreensível porque não há nem razões económica, nem razão política e, muito menos, razão social para fazer esta escolha."

Pedro Filipe Soares considera que o Governo de maioria absoluta do PS está a "reorientar-se" para a direita.

"O diálogo que o governo pretende é com o Partido Social Democrata e, ainda ontem, isso ficou visível nas declarações do primeiro-ministro quando refere o aeroporto de Lisboa e diz que é com o Partido Social Democrata que vai dialogar, ou quando abre o dossier de discussão sobre formas de cortar nos direitos futuros de pensionistas com a revisão de toda a lei de bases da segurança social que é um sonho da direita" critica o líder da bancada do Bloco para concluir que "o que está a nortear esta maioria absoluta é uma reorientação do Partido Socialista para um espaço mais à direita do que estava anteriormente."

Pouco crente na disponibilidade do PS para dialogar com a esquerda, Pedro Filipe Soares lembra que "noutras maiorias absolutas anteriores foram iniciadas com promessas de diálogo mas depois são transformadas em rolos compressores da vontade maioritária e esses rolos compressores são tão mais fortes, quanto mais falta a razão à governação."

Ao mesmo tempo que critica o "chicote da maioria absoluta", o líder parlamentar do BE, vinca a a questão da tributação sobre os chamados lucros extraordinários para acusar o executivo do PS de ser "sempre o último a agir na Europa" e a fazer "em pequenino, o que os outros fazem de forma mais forte e mais capaz." Numa referência às recentes medidas para mitigar os efeitos da inflação, Pedro Filipe Soares ironiza: "nós percebemos que é, afinal, um pacotinho de trazer no bolso."