BE acusa PSD de "número eleitoral" com mudança do Constitucional para Coimbra

© Mário Cruz/Lusa

Por Lusa 15 Setembro, 2021 • 15:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A coordenadora do BE, Catarina Martins, criticou esta quarta-feira o "número eleitoral" do PSD com a proposta da deslocalização do Tribunal Constitucional para Coimbra, anunciando a abstenção por não ser a forma nem o momento de colocar a questão.

Durante uma viagem de comboio entre Vila Franca de Xira e Lisboa, no segundo dia oficial da campanha autárquica, Catarina Martins foi questionada pelos jornalistas sobre o projeto-lei do PSD para transferir o Tribunal Constitucional (TC) de Lisboa para Coimbra e sobre o parecer dos juízes que considera a deslocalização "desprestigiante".

"Convenhamos que, neste momento, achar que o que vamos debater é a transferência do Tribunal Constitucional é um bocadinho brincar com as pessoas. Nós não fechamos a porta a debater, agora é preciso ser sério, isto é só um número eleitoral para o município de Coimbra", criticou.

O Bloco de Esquerda (BE), de acordo com a sua líder, vai abster-se na votação do projeto de lei dos sociais-democratas.

"O Bloco de Esquerda não tem nada de princípio contra a ideia, o que dizemos é que não achamos que este seja o momento ou a forma de colocar a questão", justificou.

Para Catarina Martins trata-se de "um número eleitoral do PSD".

"Seguramente, colocada a questão noutro tempo, de outra forma, pensando outros serviços fundamentais de que as pessoas precisam, a nossa posição seria outra. Desta forma não podemos ter outra posição que não esta", explicou.