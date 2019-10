BE apresentou proposta "para um entendimento que garanta estabilidade"

Decorreu esta quarta-feira, na sede do Bloco de Esquerda, uma reunião com Catarina Martins e António Costa com vista a um entendimento entre os dois partidos © Orlando Almeida/ lobal Imagens

Por Cátia Carmo 09 Outubro, 2019 • 20:13

Depois da reunião com António Costa, Catarina Martins afirmou que o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta "para um entendimento que garanta estabilidade" à vida dos portugueses, reforçando o programa do Governo com as medidas que a coordenadora do partido anunciou ao país no dia das eleições.

"São medidas de recuperação de direitos como o fim das medidas da troika, que ainda estão na legislação laboral, medidas de reforço dos serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde e do fim de promiscuidade entre público e privado, medidas sobre a necessidade de investimento em setores como a habitação, os transportes ou na resposta à emergência climática", sublinhou Catarina Martins.

No entanto, a líder do Bloco de Esquerda afirmou que a hipótese de coligação com o PS nem sequer está em cima da mesa.

"Uma coligação está fora de questão. O BE não fará parte do Governo. Isso afirmei no dia das eleições, não tem sentido. O caminho que deve ser aberto tem a ver com a capacidade de termos um acordo que esteja plasmado no programa de Governo desde a primeira hora, como tivemos há quatro anos", acrescentou a coordenadora do BE.