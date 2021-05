BE contra mudança da matriz de risco aconselha Governo a testar e vacinar

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins © Manuel Fernando Araújo/Lusa

Por Francisco Nascimento 27 Maio, 2021 • 12:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A líder do Bloco de Esquerda mostra-se contra uma mudança da matriz de risco da Covid-19, apesar das declarações do Presidente da República, que admitiu uma revisão do método, quando os infetados voltam a aumentar em Portugal. Catarina Martins defende, por outro lado, um reforço da vacinação e na testagem.

Em declarações aos jornalistas, durante uma iniciativa do partido, Catarina Martins assume que não é favorável, e aconselha o Governo a concentrar-se na comunicação. "Temos vindo a dizer que é importante que exista uma comunicação clara. Muitas vezes, uma alteração de procedimentos torna difícil a comunicação para o país", diz.

A bloquista alerta ainda que a pandemia ainda não acabou, pelo que se deve continuar a insistir na testagem e na vacinação.

O Presidente da República defendeu esta quarta-feira que se deve mudar a matriz de risco que tem servido de base para o processo de desconfinamento, face à crescente taxa de imunidade da população portuguesa contra a Covid-19.

Questionado se considera que este é o momento para criar uma nova matriz de risco, que não tenha apenas em conta o índice de transmissão e a incidência de novos casos por 100 mil habitantes, o chefe de Estado respondeu: "Eu sempre achei isso, mas sempre respeitei a opinião dos especialistas e a decisão do Governo".

"Aparentemente, há especialistas que, de forma crescente, dizem que é preciso ir começando a repensar, e o Governo também já disse que é preciso estudar e repensar. Por uma razão muito simples: o mundo vai abrir, nós vamos regressando a uma atividade mais normal, mais cedo ou mais tarde", referiu na quarta-feira durante uma visita a Sintra.

Já sobre a lei laboral, que o Governo se prepara para alterar, Catarina Martins diz que as promessas são muitas, mas é preciso passar aos atos.

"Temos visto o Governo a prometer muitas vezes a mudança da lei laboral. São incontáveis, mas até agora ainda não vimos nenhuma. Mais do que anúncios, precisamos é de legislação efetiva", afirma.