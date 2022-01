BE critica Chega por "insultos racistas" e pede "soluções" para a habitação no Bairro da Jamaica

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Matins © Nuno André Ferreira/Lusa

Catarina Martins visitou, esta terça-feira, o Bairro da Jamaica e atacou o líder do Chega, que teceu "insultos racistas" a uma família deste bairro.

"Não ignoramos que André Ventura utilizou uma família deste bairro para insultos racistas. Viemos aqui para dizer que o Bloco de Esquerda acredita num país em que todos nos respeitamos, de olhos nos olhos e de igual para igual. Este país precisa de respeitar quem trabalha, é por isso que aqui estamos. Acreditamos num país em que as pessoas se respeitam em todas as suas condições", explicou.

Sobre a habitação, Catarina Martins pediu soluções.

"O PS esquece o seu compromisso para com a habitação e adia soluções de realojamento que já deviam ter avançado, nós não esquecemos nenhum dos nossos compromissos. As críticas do BE são conhecidas. É preciso investimento público para resolver este problema e hoje mesmo", acrescentou a coordenadora do BE.

