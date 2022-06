BE defende igualdade além da inscrita na lei na Marcha do Orgulho LGBTQIAP+

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Lusa 18 Junho, 2022 • 20:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu este sábado que é necessário "haver igualdade todos os dias na sociedade", mas em muitas ocasiões os portugueses são alvo de discriminações diárias.

Apesar de Portugal ser um país "onde a igualdade está inscrita na lei", a igualdade "ainda não existe na vida" de muitos portugueses, sustentou Catarina Martins, poucos minutos antes do arranque da Marcha do Orgulho LGBTQIAP+, em Lisboa.

A manifestação vai decorrer em várias cidades portuguesas, depois de uma interrupção de dois anos por causa da pandemia.

"Tanta gente sente a discriminação todos os dias por causa da sua orientação sexual, por causa do seu género. Tantas vezes jovens têm uma vida tão difícil na escola ou com as famílias (...). Não basta haver igualdade na lei, é preciso haver igualdade todos os dias na sociedade", completou a dirigente do Bloco.

Pelas 17:30, centenas de pessoas adornadas com 'glitter' e com as cores do arco-íris, que simboliza o 'pride', começaram a marcha que partiu do Príncipe Real em direção ao Terreiro do Paço.