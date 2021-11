Catarina Martins defende que acordo escrito traria estabilidade governativa ao país

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda © Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda defendeu que um acordo escrito entre o governo PS e os partidos de esquerda teria trazido estabilidade governativa ao país, lembrando que o seu partido "propôs um acordo escrito em 2019 que, infelizmente, o Partido Socialista, recusou".

Para Catarina Martins, o facto de "em 2015 ter existido um acordo, não resolveu todos os problemas, mas deu um horizonte de um caminho comum e de uma responsabilidade comum aos partidos que fizeram os acordos, mas também ao país", ou seja, "isso é que trouxe estabilidade".

A líder dos bloquistas sublinhou ainda que, "durante cinco anos, o BE viabilizou orçamentos de um PS minoritário com base em acordos para resolver problemas do país", e acrescentou: "esta é a nossa disponibilidade".

Catarina Martins afirmou que o partido esteve sempre disponível "para soluções que possam puxar pelo país e que possam dar horizontes a quem aqui vive e a quem aqui trabalha".

Em reação à entrevista que o primeiro-ministro deu ontem à RTP, Catarina Martins disse estranhar "que o Governo continue sem responder a esta necessidade de acabar com as duplas penalizações para quem tem uma vida de trabalho".

"A proposta que o bloco de esquerda fez para acabar com a dupla penalização das pensões e respeitar quem tem mais de 40 anos de carreira contributiva custaria menos do que o governo perdoou à EDP em imposto de selo em 2020", frisou.

Na perspetiva de Catarina Martins, "o senhor primeiro-ministro fez uma entrevista para repetir as suas intransigências à esquerda e apelar a uma maioria absoluta".