BE destaca que PR tenha denunciado quem ataca imigrantes num país de emigração

A líder bloquista lembra que Portugal tem comunidades espalhadas em todo o mundo © Filipe Amorim/Lusa (arquivo)

25 Abril, 2023

O Bloco de Esquerda considerou esta terça-feira "muito oportuno" que o Presidente da República "tenha denunciado a hipocrisia" de quem ataca os imigrantes num país de emigrantes, destacando a importância que teve "reconhecer a violência colonialista e a responsabilidade que Portugal tem".

À saída da sessão solene comemorativa do 25 de Abril na Assembleia da República, a líder bloquista quis "destacar as palavras do senhor Presidente da República que ainda não tinham sido ditas desta forma por um representante do Estado português".

"Registamos que o senhor Presidente da República não só pediu desculpas pela violência da colonização portuguesa como diz que Portugal tem de assumir responsabilidades pela violência que foi essa colonização face aos povos que foram colonizados por Portugal", enalteceu, considerando que "faltava esta palavra há muito tempo".

Para Catarina Martins, trata-se de um "momento importante" porque "reconhecer a história é reconhecer a violência colonialista e a responsabilidade que Portugal também tem".

"Acho muito oportuno que o senhor Presidente da República tenha denunciado a hipocrisia daqueles que atacam imigrantes e a imigração num país que é ele feito de emigrantes e tem comunidades espalhadas em todo o mundo", sublinhou ainda.