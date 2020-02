BE e PCP querem explicações sobre PPP em Cascais

Partidos à esquerda do PS falam em "retrocesso" e de "contornar a lei" sobre a decisão de lançar um novo concurso para uma parceria público-privada no Hospital de Cascais. Bloco de Esquerda e PCP querem ouvir explicações da ministra da Saúde no Parlamento.