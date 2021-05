BE em Odemira. "Queremos que toda a cadeia que lucra com o trabalho forçado seja responsabilizada"

Catarina Martins © Rodrigo Antunes/Lusa

Catarina Martins considera que é essencial fiscalizar a forma como os imigrantes são usados na agricultura intensiva. Numa visita a Odemira, a líder do Bloco de Esquerda adiantou que o partido vai propor uma alteração à lei, com vista a conseguir identificar quem lucra com a existência deste tipo de trabalhadores.

"O que nós queremos é que, a partir de agora, quando uma situação de trabalho forçado e de ataque aos direitos humanos é detetado nestas explorações, que responda, não só a empresa que trouxe os trabalhadores, mas toda a cadeia da exploração agrícola e proprietários das terras", declarou Catarina Martins.

A coordenadora do Bloco de Esquerda argumenta que "as empresas que trazem os trabalhadores são daquelas criadas na hora e que se vão embora num minuto, e depois não há empresa para condenar, para responsabilizar".

Por isso, Catarina Martins pede a denúncia e a responsabilização de todos os que lucram com o esquema. "Queremos que os administradores, os diretores e toda a cadeia que lucra com a exploração da mão-de-obra de trabalho forçado e com ataque aos direitos humanos seja toda ela responsabilizada, porque esta é a única forma de combater o que está a acontecer."

A coordenadora do Bloco já se tinha manifestado contra a exploração e a "violação de direitos humanos" nas estufas e no trabalho na agricultura em Odemira.

Questionada sobre a saída do Governo do ministro Eduardo Cabrita, pedida pelo CDS, Iniciativa Liberal e Chega, Catarina Martins diz que isso não é solução para os casos como os que esta manhã denunciou.