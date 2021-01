BE insiste em reforço do SNS com ou sem novo estado de emergência

© Manuel de Almeida/Lusa

O Bloco de Esquerda (BE) voltou esta segunda-feira a insistir na necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da renovação do estado de emergência devido à pandemia da Covid-19.

Sem revelar a intenção de voto, o presidente do grupo parlamentar do BE sublinhou que o expectável aumento da pressão sobre os hospitais, decorrente dos efeitos habituais da gripe e agora da pandemia, tem de ser acompanhado de medidas que assegurem a capacidade de resposta do SNS.

"Numa pressão nos hospitais que já era elevada anteriormente a este período, agora exige-se que haja uma resposta executiva que garanta quer os recursos humanos, quer os meios para uma resposta que não falhe a ninguém", disse Pedro Filipe Soares, no final de uma audiência com o Presidente da República, em Lisboa.

Considerando necessário "cuidar do SNS para que ele cuide de nós", o BE defendeu mais investimento e a mobilização dos serviços de saúde privados no apoio ao combate à pandemia da Covid-19.

