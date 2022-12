BE pede esclarecimentos e exige responsabilidades a Fernando Medina e António Costa

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda © Gerardo Santos / Global Imagens

O Bloco de Esquerda considera que o caso de Alexandra Reis não se esgota na demissão de Pedro Nuno Santos e que Fernando Medina e António Costa ainda devem "esclarecimentos e responsabilidades" ao país.

"Os esclarecimentos que são necessários são ainda devidos e as consequências que deles vierem estamos cá para os exigir. António Costa e Fernando Medina ainda devem esclarecimentos e a demissão de Pedro Nuno Santos não esgota este caso", disse Pedro Filipe Soares, líder da bancada parlamentar do BE.

"Há pagamentos a Alexandra Reis com dúvidas de legalidade e o Ministério das Finanças não pode alegar desconhecimento, porque era uma empresa que estava intervencionada pelo Estado", prossegue, reiterando que sobre estas matérias "há ainda esclarecimentos e responsabilidades a pedir, quer a Fernando Medina, quer a António Costa".

Pedro Filipe Soares considera que "António Costa não pode esperar até à próxima semana para falar ao país", quando retomarem os trabalhos na Assembleia da República.

Para o partido, "há um regime de privilégio da TAP que é inexplicável" e para outras empresas.

"Há empresas que têm lucros fabulosos e o Governo não limita preços, apesar de percebermos que há abusos. Ao fazer estas escolhas, o Governo vai contra o interessa da larga maioria de quem trabalha", acusa o deputado bloquista, afirmando que "um Governo que não tem um projeto para o país entrega instabilidade política".

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentou a demissão ao líder do Governo, António Costa, no seguimento do polémico pagamento de uma indemnização de meio milhão de euros, por parte da TAP, a Alexandra Reis. Poucos minutos depois, o primeiro-ministro aceitou a decisão.