BE pede esclarecimentos sobre fecho da urgência pediátrica de Chaves durante a Páscoa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, quer saber que medidas serão implementadas para que o fecho "não se repita"

O Bloco de Esquerda (BE) pediu esclarecimentos ao Governo sobre o encerramento da urgência pediátrica do Hospital de Chaves, no período da Páscoa, e quer saber que medidas serão implementadas para que este fecho "não se repita".

Através de um comunicado publicado ao final da tarde de quinta-feira na página da rede social Facebook, a administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) informou que o serviço de urgência pediátrica do Hospital de Chaves estaria fechado entre as 08:00 de sexta-feira e as 08:00 de sábado e entre as 08:00 de domingo e as 08:00 de segunda-feira.

Informou ainda que o atendimento aos utentes em idade pediátrica da área de influência da unidade hospitalar de Chaves se realizaria na urgência do Hospital de Vila Real.

O BE, através da deputada e coordenadora do partido, Catarina Martins, perguntou ao Ministério da Saúde se "tem conhecimento" deste encerramento, considerando ainda que o CHTMAD "não esclareceu a razão" que levou ao fecho da urgência durante dois períodos nesta Páscoa.

Na pergunta entregue na Assembleia da República e a que a agência Lusa teve acesso esta quarta-feira, o BE citou declarações do presidente da Câmara de Chaves, o socialista Nuno Vaz, que alegou que este fecho esteve relacionado "com a falta de médicos pediatras disponíveis, e que este serviço é assegurado por empresas de prestação de serviços, não havendo médicos disponíveis para assegurar a escala de serviço".

O Bloco lembrou que a distância entre as unidades hospitalares de Chaves e Vila Real "é de quase 70 quilómetros" e, mesmo que se tenha tratado de uma "situação absolutamente pontual", considerou que "é imprescindível averiguar como foi possível chegar a este ponto".

O partido questionou ainda o Ministério da Saúde sobre qual o número de profissionais de saúde necessários, entre médicos, enfermeiros e auxiliares, para que seja assegurado o regular funcionamento daquele serviço, qual o seu vínculo laboral e quantos existem atualmente.

Por fim, o BE quer ainda saber que "medidas irão ser implementadas para garantir que esta situação não se repita".

O hospital de Chaves, instalado no Alto Tâmega, está integrado no CHTMAD, que tem sede social em Vila Real e agrega ainda a unidade hospitalar de Lamego.