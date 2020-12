BE pede uso da requisição civil para SNS controlar "toda a capacidade de saúde"

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins © Tiago Petinga/Lusa

O Bloco de Esquerda aponta o dedo ao Governo por não ter até agora utilizado a requisição civil dos sistemas de saúde privado e social e alerta que é essencial para a preparação de uma esperada terceira vaga da pandemia no início do ano.

À saída de Belém, onde a comitiva bloquista esteve reunida com o Presidente da República, Catarina Martins lembra que não obstante das diferenças de opinião entre o partido e Marcelo Rebelo de Sousa, os decretos presidenciais prevêem a possibilidade de requisição civil. O Governo é que não a utiliza.

"As diferenças entre o Bloco de Esquerda e o Presidente da República sobre as questões de saúde são conhecidas, mas na verdade, sobre esta matéria, todos os decretos de emergência presidenciais têm previsto a possibilidade de o Estado requisitar a capacidade instalada na saúde - sejam profissionais ou instalações - para estarem sob comando do SNS", explicou Catarina Martins.

Para a coordenadora do Bloco é muito importante preparar já uma eventual terceira vaga com toda a capacidade de saúde instalada no país, até porque há toda uma recuperação a fazer dos adiamentos desde há nove meses. Há mais saúde além da Covid, nota Catarina Martins.

"Julgo que o facto de o Governo não o ter feito, nomeadamente na preparação da segunda fase, foi um erro. Será ainda mais importante a partir de agora quando sabemos que, às necessidades Covid, que infelizmente não vão desaparecer de um dia para o outro, junta-se a necessidade de um plano de vacinação que é exigente", afirma a coordenadora do Bloco de Esquerda.

Já sobre o Estado de Emergência, Catarina Martins não adiantou o sentido de voto. Espera para ler o novo decreto de Marcelo Rebelo de Sousa antes de anunciar essa decisão.

