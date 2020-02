BE preferia que fosse Marcelo a enviar diploma sobre eutanásia ao Constitucional

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda © Mário Cruz/Lusa

Por Carolina Rico 21 Fevereiro, 2020 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bloco de Esquerda acredita que o diploma sobre a despenalização da eutanásia vai acabar no Tribunal Constitucional.

"Creio que o envio para o Tribunal Constitucional vai acontecer, quer seja pelo Presidente da República, quer seja por grupos de deputados", afirma Pedro Filipe Soares.

Em declarações no Fórum TSF , o líder da bancada parlamentar do BE diz não ter dúvidas sobre a constitucionalidade do diploma que despenaliza a eutanásia, mas nota que para esclarecer quem as tem há dois caminhos para o fazer.

A diferença é que com o envio do diploma pelo Presidente República o processo é "muito mais célere", enquanto se forem os deputados a fazê-lo a resposta do Tribunal Constitucional "pode ser muito mais protelada no tempo".

"Preferiria que fosse mais rapidamente a lei entrar em vigor do que ser protelada", afirma Pedro Filipe Soares.

BE defende intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa 00:00 00:00

Além disso, reforça o bloquista, a posição do Presidente da República sobre a eutanásia é relevante.

Quer pelo poder institucional que detém quer sobre as suas opiniões na matéria, Marcelo Rebelo de Sousa "não é um ator que seja dispensável da análise que fazemos"

"Não podemos desvalorizar o papel do Presidente da República" 00:00 00:00

Marcelo Rebelo de Sousa, católico praticante, prometeu silêncio sobre o tema até ao final do processo, mas o semanário Expresso noticiou no último sábado, que o Presidente estará a ponderar dois cenários: ou veto ou remeter a lei para o Tribunal Constitucional.