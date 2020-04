BE preocupado com desigualdades das famílias no acesso ao ensino à distância

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda © António Cotrim/Lusa

Catarina Martins, depois de reunir com António Costa, esta quarta-feira, para falarem sobre as perspetivas de reabertura do ano escolar, mostrou-se preocupada com as desigualdades que as famílias poderão ter nos acesso ao ensino à distância.

"É muito importante que, nos modelos de ensino à distância, se tenham em conta as desigualdades das famílias. Estes alunos e estas famílias precisam de um acompanhamento mais próximo, que esperamos que seja implementado neste período", explicou a coordenadora do Bloco de Esquerda.

Para o BE é preciso um programa específico para as crianças e jovens com necessidades educativas especiais.

Confrontada com o facto de o presidente da Assembleia da República já ter admitido um prolongamento de um novo estado de emergência, a coordenadora do BE deixou essa decisão para mais tarde.

"Avaliaremos a cada momento, como avaliámos até agora. Enquanto essas necessidades se mantiverem, a nossa posição mantém-se. Não temos de nos precipitar", acrescentou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes até agora, havendo 13 141 casos de infeções confirmadas.