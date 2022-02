BE promete "fiscalização absoluta" com intervenção parlamentar "muito combativa"

© Miguel A. Lopes/Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, prometeu este sábado "uma intervenção parlamentar muito combativa" e uma "política de absoluta intransigência face ao Chega", considerando que a maioria absoluta do PS obriga a uma "fiscalização e exigência absoluta à esquerda".

No final da Mesa Nacional do BE de hoje, que analisou os resultados eleitorais das legislativas de domingo, Catarina Martins assumiu que "uma maioria absoluta do PS traz desafios enormes à esquerda", assegurando que os bloquistas os irão assumir.

"Uma maioria absoluta do PS traz uma necessidade de fiscalização e exigência absoluta à esquerda. O país conhece as maiorias absolutas e sabe os graves riscos que comportam, nomeadamente enorme permeabilidade aos interesses económicos, aos grandes interesses económicos e de estagnação naquilo que são as condições mais básicas de vida de quem vive do seu trabalho e dos serviços públicos", defendeu.

O BE, de acordo com a sua líder, "terá por isso uma intervenção parlamentar muito combativa", comprometendo-se já com a apresentação de "um pacote robusto de combate à precariedade" no início da legislatura, bem como com "o estatuto do SNS e valorização das carreiras dos seus trabalhadores".

"Assumimos também uma garantia durante a campanha eleitoral de recomeçar imediatamente o processo para a despenalização da morte assistida, a par também com a reposição dos debates quinzenais", adiantou.

Assumindo ainda as "dificuldades à esquerda com uma direita radicalizada e com setores radicais da direita com mais peso na Assembleia da República e mesmo da extrema-direita", Catarina Martins deixou outra garantia: "O Bloco de Esquerda terá uma política de absoluta intransigência face ao Chega e à política do ódio."

"Temos uma outra direita radicalizada, neoliberal, baseada no egoísmo e no ataque aos serviços públicos, nos quais se funda a democracia e o estado social", criticou ainda.

Também a esta direita, continuou Catarina Martins, o BE promete "uma luta intransigente contra essa radicalização" e também contra o "caminho do PS com maioria absoluta".

"Conhecemos também a deriva liberal dos governos do PS sempre que não foi condicionado pela esquerda. O PS foi o partido das privatizações liberais que tiraram ao nosso país o controlo público de setores estratégicos. Foi também o partido da liberalização da legislação do trabalho e com isso a precarização de todos os trabalhadores", criticou.

Por isso, na análise da coordenadora do BE, "há um encontro entre uma radicalização de direita liberal e o pendor liberal do PS com maioria absoluta que exigirá um duplo combate".

"E o Bloco de Esquerda cá estará para o fazer. Acreditamos que a democracia, o estado social e a solidariedade são aquilo que constrói necessariamente a vida num país mais decente", enfatizou.

