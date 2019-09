BE quer baixar IVA da energia, um dos impostos "que mais dizem a toda a gente"

© Lusa

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, defendeu hoje que "nos impostos também se faz justiça", motivo pelo qual o BE quer baixar aqueles "que mais dizem a toda a gente", ou seja, descer o IVA da energia para os 6%.

Numa paragem já obrigatória da caravana do BE em período eleitoral, Catarina Martins focou-se no dossiê da energia, um tema caro ao partido, que nesta legislatura propôs a comissão de inquérito ao pagamento de rendas excessivas neste setor.

"Nos impostos também se faz justiça e se escolhe lados e o BE quer baixar os impostos que mais dizem a toda a gente deste país, baixar o IVA da energia, baixar o IVA da luz", explicou.

O compromisso do partido "é voltar aos 6% como devem estar todos os produtos essenciais".

"Há uma boa razão para fazermos esta proposta. Tenho ouvido muitas vezes a direita dizer que quer baixar impostos e este, este sim, é um imposto que temos de baixar porque os 23% de IVA na fatura da energia são para toda a gente", justificou.