BE quer obrigar altos cargo públicos a justificar acréscimos patrimoniais relevantes

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, apresentou, esta quarta-feira, em Lisboa, o projeto de lei para criar o crime de enriquecimento injustificado e ocultação de riqueza, que altera o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, uma proposta próxima da apresentada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses e que "acompanha aquilo que têm vindo a ser as declarações de vários partidos sobre a necessidade de avanços" nesta matéria.

"O que nós agora propomos é que os altos titulares de cargos públicos sejam obrigados não só a declarar, mas também a justificar acréscimos patrimoniais acima de 50 salários mínimos nacionais. Se já são obrigados a declarar que sejam obrigados a justificar", explicou.

De acordo com Catarina Martins, "não há aqui nenhuma inversão do ónus da prova porque os altos titulares de cargos públicos já têm que declarar estes rendimentos", considerando que "não levanta nenhum problema de inconstitucionalidade" já que o Tribunal Constitucional "não teve nenhum problema com esta obrigação declarativa especial para estas pessoas".

"A proposta do Bloco prevê que haja uma punição com a pena de prisão até cinco anos para quem não justificar esse acréscimo patrimonial que os rendimentos declarados não conseguem explicar", acrescentou.

Segundo a líder bloquista, passa-se a estar perante "dois crimes", ou seja, "é crime não declarar e é crime não justificar quando a declaração de rendimentos não é explicação suficiente para aquele acréscimo".

"E o que propomos também é que em vez de reverter 80%, reverta 100% para o Estado todo o acréscimo de rendimentos, de património que não é justificado", acrescentou.

Com esta proposta "muito simples e muito concreta", o BE espera ultrapassar aquilo que considera ser "dois bloqueios".

"Por um lado, PS e CDS que foram os dois partidos que bloquearam durante anos estes avanços do parlamento já tiveram, os dois, declarações de que querem avançar. Então, avancemos", apelou.

Por outro lado, continuou Catarina Martins, "resolver os problemas de constitucionalidade" que têm impedido que a lei avance, "fazendo claramente uma separação entre as obrigações de um qualquer cidadão e as obrigações dos altos titulares de cargos públicos".