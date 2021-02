BE quer que Cabrita explique cargo de Cristina Gatões. Líder parlamentar pede a demissão do MAI

O deputado do BE censura a escolha e considera mesmo que "o MAI já não é um Ministério" © José Sena Goulão/Lusa

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar e deputado do Bloco de Esquerda, recorreu à rede social Twitter para tecer críticas à governação de Eduardo Cabrita, à frente do Ministério da Administração Interna, depois de a ex-diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões ter sido anunciada como assessora do novo diretor nacional, Luís Francisco Botelho Miguel.

Cristina Gatões demitiu-se na sequência da polémica em torno da morte de um cidadão ucraniano às mãos de inspetores do SEF, no aeroporto de Lisboa, e, de acordo com o Diário de Notícias, a ex-diretora integra agora o grupo de trabalho para a reestruturação dos vistos gold.

O líder parlamentar do BE censura a escolha e considera mesmo que "o MAI já não é um Ministério". Para Pedro Filipe Soares, o ministro da Administração Interna "não tem condições para se manter no cargo".

A incompetência compensa: a contratação da ex-diretora do SEF é imagem de um Governo que não leva a sério o país.

O MAI já não é um ministério.

De acordo com um requerimento parlamentar a que a TSF teve acesso, o Bloco de Esquerda também solicitou uma nova audição do ministro da Administração Interna, para esclarecer a nomeação de Cristina Gatões para assessorar o processo de reestruturação do regime de vistos gold, bem como o estádio da reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O partido salienta que "em audição no Parlamento, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, justificou a demissão de Cristina Gatões considerando que esta "não reunia condições para liderar o SEF no quadro da reestruturação profunda que será desenvolvida neste organismo", nove meses depois da morte de Ihor Homeniuk.

O BE também afirma que o governante anunciou que no início de janeiro seria iniciada a reformulação do SEF, com a entrega do primeiro documento "de natureza legislativa", o que ainda não aconteceu.

O partido ainda assinala que em torno de Cristina Gatões há ainda perguntas sem resposta, "nomeadamente em que circunstâncias tomou conhecimento do assassinato de Ihor Homeiuk que se encontrava à guarda do Estado Português e que diligências tomou para a averiguação dos factos e responsabilização dos autores" e "as razões pelas quais demorou seis dias a informar a Inspeção-Geral da Administração Interna da morte do cidadão ucraniano".