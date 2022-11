BE quer que Parlamento condene violações dos direitos humanos no Catar

Catarina Martins © António Cotrim/Lusa

O Bloco de Esquerda quer que a Assembleia da República condene publicamente as "inúmeras e reiteradas violações dos direitos humanos no Qatar".

O partido deu entrada no Parlamento de um projeto sobre o Mundial de Futebol de 2022, onde apela ainda que seja reconhecida a "discriminação das mulheres, a perseguição das minorias e dos opositores políticos, a exploração laboral e os maus-tratos a trabalhadores migrantes perpetrados no processo de preparação do Campeonato".

Numa nota enviada à TSF, o partido liderado por Catarina Martins apela ainda à Assembleia da República proponha ao Governo que não se faça representar no Mundial.

Em declarações aos jornalistas em Lisboa, também a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, apelou ao Presidente da República que "reconsidere a ida ao Mundial", lembrando que "não se pode esquecer" que durante a construção das estruturas que vão receber o Mundial morreram mais de 6500 pessoas.