BE quer travar voos noturnos e chama ministro do Ambiente devido a preços da energia

O Bloco de Esquerda está preocupado com a subida dos preços da energia e, por isso, vai chamar o ministro Duarte Cordeiro à comissão de Ambiente para discutir o tema. O anúncio foi feito, esta terça-feira, pelo líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares.

O partido acusa o Governo de não aplicar convenientemente os ensinamentos da Comissão Europeia, que defendeu a limitação de preços no gás.

"A Comissão Europeia tomou duas decisões que nós consideramos que vão no caminho certo, esperamos nós é que elas sejam bem executadas. Por um lado, haver um mecanismo de compra, solidária, à escala europeia e por outro lado a limitação de preços no gás", indicou, acrescentando que o "Governo português tem tardado a retirar estes ensinamentos para Portugal".

"Ou nós temos uma solução que passa por ter mão no setor energético, garantindo que respondemos a qualquer escassez, mas também que não aceitamos que a especulação vá ser o saque do país nos próximos meses, ou então teremos problemas nas famílias, na economia, na desigualdade que vai ser criada", afirmou Pedro Filipe Soares, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República.

"Iremos chamar o senhor ministro do Ambiente, que tem a tutela da Energia, à comissão de Ambiente para discutir a questão dos preços da energia e a salvaguarda do abastecimento do nosso país no que é fundamental nos próximos meses, que é o gás", anunciou.

Fim de voos noturnos, voos fantasma e jatos privados

O Bloco de Esquerda quer impedir os voos noturnos no Aeroporto de Lisboa, que o Governo aprovou, através de um regime excecional publicado esta segunda-feira - e, de acordo com o qual, passam a ser permitidos mais voos entre as 0h00 e as 2h00 e entre as 5h00 e as 6h00.

"É um problema que o Governo está a criar, que é a pioria significativa da qualidade de vida das populações de alguns bairros de Lisboa e alguns bairros de Loures", alegou Pedro Filipe Soares, anunciando a apresentação de um projeto de lei para alterar esta situação.

Os bloquistas juntam-se assim ao PAN, que já esta segunda-feira tinha pedido a revogação imediata da portaria dos voos noturnos.

O Bloco de Esquerda pretende, contudo, ir ainda mais longe e dá entrada com ainda mais duas propostas: uma para proibir os voos fantasma em Portugal e outra para restringir a aterragem e descolagem de jatos privados.

"Estes voos retiram espaço e capacidade de operacionalidade ao aeroporto e são uma realidade que, em vários países, está a ser equacionada como claramente contrária ao meio ambiente e claramente contrária também à necessidade de nós termos um melhor uso da mobilidade aérea", sustentou.