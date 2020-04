BE questiona Governo sobre crianças em risco que deixam de ser acompanhadas presencialmente

© Photo by Ben Wicks on Unsplash

Por Raquel de Melo 01 Abril, 2020 • 17:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bloco de Esquerda vai pedir explicações ao Governo sobre a situação das crianças e jovens em risco que, por causa do combate à pandemia da Covid-19, vão deixar de receber visitas presenciais das equipas multidisciplinares de acompanhamento.

Ouvida pela TSF, Sandra Cunha, deputada do BE. defende que é preciso encontrar alternativas e que o Estado dê garantias de que as crianças não vão ficar desprotegidas.

"Preocupa-nos que as crianças e famílias que estavam a ser intervencionadas - portanto, existia essa necessidade -, estejam agora a ser acompanhadas à distância, com telefonemas ou videochamadas", nota a deputada. "No confinamento de uma casa não há qualquer privacidade e uma criança não tem as condições para ser protegida e pedir ajuda, se necessário."

Num requerimento com três perguntas dirigidas à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o Bloco questiona Ana Mendes Godinho sobre se tem conhecimento de que a instituição Salesianos de Mirandela devolveu 40 crianças às famílias em situação de "potencial perigo" ainda antes do início da pandemia, que responsabilização será retirada do caso e como vai ser garantida a segurança dos jovens.

"São crianças que foram retiradas às suas famílias, porque as famílias não reuniam condições de segurança para as ter", alerta a deputada.

Estas crianças têm normalmente "processos de proteção e acompanhadas pelo tribunal" que não podem ser devolvidas "assim" às famílias, porque essa ação "pode coloca-las em risco ou mesmo em perigo real".

Uma situação "inaceitável", sublinha a deputada do Bloco, que pede para as crianças em risco soluções idênticas às que foram encontradas para as vítimas de violência doméstica.