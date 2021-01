BE só dá prioridade a Ferro e recusa vacinas para os seus deputados

© José Sena Goulão/Lusa

O Bloco de Esquerda (BE) defendeu esta sexta-feira que apenas deve ser dada prioridade ao presidente da Assembleia da República na vacinação contra a covid-19 e recusa que sejam vacinados os seus deputados.

Esta foi a posição do BE transmitida ao presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, que esta sexta-feira deverá informar quem deve ter prioridade a ser vacinado na Assembleia da República.

Na carta, os bloquistas defendem que "a vacinação dos titulares de altos cargos públicos deve ser bastante circunscrita" e que, no caso do parlamento, "a prioridade deveria ser atribuída apenas ao presidente da Assembleia da República".

Desta forma, a bancada do BE "entendeu, em decisão unânime, não participar no plano de vacinação prioritária a realizar na Assembleia da República".

Assim, todos os deputados do Bloco de Esquerda "serão vacinados, sem exceção, na fase de vacinação correspondente à sua idade e condição de saúde e no quadro do plano de vacinação que está em curso para toda a população".

