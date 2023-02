BE vai para o terreno durante dois dias com iniciativas "associadas a setores em luta"

© António Pedro Santos/Lusa

Um país onde viver" é o mote do Bloco de Esquerda (BE) para as jornadas parlamentares do partido, dois dias fora da Assembleia da República, repartidos entre Aveiro e Viseu. O partido tem iniciativas pela "defesa do setor público" e promete apoiar os "setores em luta".

Catarina Martins vai liderar algumas das iniciativas do partido, desde logo, a abertura às 09h30, com contactos com a população, onde estará todo o grupo parlamentar.

Em declarações aos jornalistas, o líder parlamentar Pedro Filipe Soares explica que o partido prevê um contacto direto com a população, já que "é para isso que servem umas jornadas parlamentares".

"Vamos ao terreno para perceber como está o Estado e o Governo a responder aos problemas da população e apresentar as nossas soluções. É por isso que temos matérias pela defesa dos serviços públicos e pela habitação", afirma.

Nas últimas eleições, o BE perdeu a representação parlamentar que detinha em Aveiro, onde tinha dois deputados eleitos, mas Pedro Filipe Soares rejeita que o partido vá ao distrito "com objetivos eleitorais".

"Não estamos com a cabeça nas legislativas. Pelo calendário normal, só acontecerão em 2026", lembra.

Se o primeiro dia é dedicado a Aveiro, no segundo o grupo parlamentar bloquista ruma a Viseu, curiosamente, o distrito onde os professores dão continuidade à greve nacional. No entanto, Pedro Filipe Soares garante que é apenas uma coincidência.

"Fruto da governação, há diversas visitas que vamos fazer associadas a setores em luta. Quer na área da educação, quer na área da saúde ou da justiça. Mostra muito do descontentamento com a governação", aponta.