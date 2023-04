BE vê Galamba com "muito poucas condições para continuar" e pede que Costa fale

© Filipe Amorim/Lusa (arquivo)

A coordenadora do BE considerou este sábado que o ministro das Infraestruturas "tem muito poucas condições para continuar no Governo", acusando-o de mentir sobre reunião preparatória com a ex-CEO da TAP, e criticou o silêncio do primeiro-ministro.

"Acabei de ouvir o senhor Presidente da República dizer que quer falar com o primeiro-ministro. Eu percebo que o senhor Presidente da República queira primeiro falar com o senhor primeiro-ministro. O que eu não percebo e é inexplicável é que o primeiro-ministro não fale ao país sobre todo este caso", disse Catarina Martins, em conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa.

Na opinião de Catarina Martins, "todo o Governo está fragilizado" e é urgente que o primeiro-ministro, António Costa, "fale ao país", deixando claro que "o ministro João Galamba tem muito poucas condições para continuar no Governo".

"Ficámos a saber que o ministro João Galamba mentiu porque foi ele que convidou a CEO da TAP para uma reunião com o grupo parlamentar do PS e ficamos a saber só agora. Tinha sido negado esse convite até há pouco tempo. Omitiu que antes disso ele próprio tinha reunido com a CEO da TAP", acusou, em referência à conferência de imprensa do ministro desta tarde.

Segundo a líder do BE, "este não é caso único" porque "o ministro João Galamba e o ministro Fernando Medina fizeram uma conferência de imprensa ao país dizendo que havia um despedimento com justa causa da CEO da TAP cuja fundamentação jurídica só foram pedir depois".

"O Bloco de Esquerda já enviou um requerimento à comissão de inquérito para que sejam solicitados todos os documentos e ficheiros relacionados com a TAP e os documentos classificados pelo Gabinete Nacional de Segurança que estarão no computador de serviço do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas", anunciou.

Para Catarina Martins, resta esclarecer se João Galamba "tentou ou não omitir documentos e informações" à comissão de inquérito à TAP, defendendo que esta "tem que saber exatamente do que se trata toda esta confusão naquilo que é fundamental" e "que documentos existem e se eles foram ou não ocultados".

"Foi pelo próprio ministro João Galamba, neste último caso dos tantos que temos, que ficamos a saber que, antes de acionar o SIS por causa deste computador cujo conteúdo nós queremos conhecer na comissão de inquérito, disse que comunicou com vários secretários de Estado e comunicou, ainda que indiretamente, com o primeiro-ministro. Temos todo o Governo envolvido neste caso", enfatizou.

Tendo António Costa "desde o primeiro momento acompanhado o dossier da TAP pessoalmente, é muito estranho que agora não tenha nada a dizer ao país", disse ainda a líder bloquista.

O ministro das Infraestruturas considerou hoje ter "todas as condições" para estar no Governo, negou contradições e realçou que os factos mostram que houve cooperação com a comissão de inquérito à TAP.

Na mesma conferência de imprensa, Galamba disse que informou a ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, sobre a reunião preparatória pedida pelo PS e que podia participar, se quisesse, tendo recebido confirmação do interesse mais tarde, presença à qual não se opôs.

O governante afirmou ainda que reportou ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e à ministra da Justiça o roubo do computador pelo adjunto exonerado Frederico Pinheiro, tendo-lhe sido dito que deveria comunicar ao SIS e à PJ.

Na sexta-feira conheceu-se a exoneração de Frederico Pinheiro por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" e as suas acusações a João Galamba, negadas categoricamente pelo ministro, de que tinha procurado omitir informação à comissão de inquérito (CPI) à TAP.

O adjunto exonerado acusou o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a ex-CEO.