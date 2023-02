BE volta à carga após PS chumbar audição do presidente da Federação de Futebol

A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua © Manuel de Almeida/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira 01 Fevereiro, 2023 • 13:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bloco de Esquerda (BE) vai insistir para ouvir o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no Parlamento, depois de o PS ter, esta quarta-feira, chumbado a audição de Fernando Gomes na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.

O Bloco de Esquerda tinha apresentado, na última semana, um requerimento para que Fernando Gomes fosse ao Parlamento prestar esclarecimentos, depois das notícias que deram conta de que o Ministério Público estaria a investigar a forma de pagamento do ordenado do ex-selecionador, Fernando Santos, por alegada suspeita de fraude fiscal. O Bloco pretende também saber se o mesmo modo de pagamento está a ser aplicado ao novo treinador, Roberto Martínez.

"Este requerimento foi hoje [quarta-feira] rejeitado, com o voto contra do PS e com uma abstenção do PSD, com argumentos que, quanto a nós, não são legítimos", comunicou a deputada Mariana Mortágua. "Por um lado, dizendo que se trata de um caso concreto - coisa que não é verdade, não estamos a avaliar um caso concreto, estamos a avaliar as práticas da Federação Portuguesa de Futebol e a garantir que elas não se mantêm no futuro -; dizendo, em segundo lugar, que quereriam ouvir a Autoridade Tributária - (...) e essa, sim, não responde a casos concretos (...) -; mas dizendo uma coisa um pouco mais grave: que há setores que não são prioritários ouvir no Parlamento", expôs.

Para o Bloco de Esquerda, o futebol "não está acima de qualquer escrutínio" e, por isso, o partido vai agora procurar que Fernando Gomes seja ouvido numa outra comissão.

"Foi identificado na Federação Portuguesa de Futebol um esquema para fugir aos impostos. O Parlamento tem o dever de escrutinar se estas práticas se mantêm no futuro", insistiu Mariana Mortágua. "O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não desiste desta intenção."

"Pareceu-nos que seria possível obter um voto diferenciado se, em vez da comissão de Orçamento e Finanças, este requerimento fosse apresentado na comissão que trata as questões de desporto. Iremos tentar", concluiu.