Catarina Martins vs Inês Sousa Real ou o debate sobre quem estendeu a passadeira a um Governo de direita

O PAN acusa o BE de "falhar ao país" e de "estender a passadeira vermelha" a forças de extrema-direita, ao ter chumbado o Orçamento do Estado. No frente-a-frente televisivo, ao início da noite desta segunda-feira, Catarina Martins disse estranhar que seja Inês Sousa Real a dizer isso, ao mesmo tempo que se mostra disponível para viabilizar um executivo liderado pelo PSD. Na resposta, a porta-voz do PAN insistiu em culpar os bloquistas pela crise política.

"Atirar a toalha ao chão e não dar oportunidade ao OE de chegar à especialidade é, de facto, falhar ao país e abrir a porta à extrema-direita, à direita liberal", salientou, no arranque do debate, escutando de Catarina Martins que "é um pouco estranho lançar acusações sobre a extrema-direita, quando abre a possibilidade de apoiar um governo de direita, quando sabe que PSD e CDS nos Açores fizeram um acordo com o CHEGA e com a Iniciativa Liberal". Argumento que levou Inês Sousa Real a esclarecer que o PAN "não se revê na dicotomia esquerda/direita", acrescentando que o partido que lidera "jamais fará parte de um governo com o CHEGA".

Em desacordo em algumas matérias como na questão dos impostos, e em particular na descida do IRC, mas também na taxa de carbono para a agropecuária e no rendimento básico incondicional, proposto pelo PAN, Bloco de Esquerda e Partido Pessoas Animais Natureza assumem como prioridade de ambos a questão da emergência climática. Ainda assim, as líderes dos dois partidos foram acentuando a troca de acusações sobre as diferenças que podem advir dos resultados das eleições de 30 de janeiro.

"O voto útil é votar em partidos progressistas. É preciso romper com o bloco central, precisamos de soluções governativas inovadoras", considerou Inês Sousa Real já muito próximo do final do debate, altura em que Catarina Martins assumiu que o Bloco "cá estará para construir soluções e tem resposta para a emergência climática", recusando que isso se faça com um executivo de direita.