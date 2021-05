Berrar e "educar os militantes". Alteração dos estatutos do Chega foi a votos

O III Congresso Nacional do Chega decorre em Coimbra © Paulo Novais/Lusa

O segundo dia de congresso do Chega começou com uma suspensão dos trabalhos, logo no início da sessão. O primeiro ponto era a votação da alteração dos estatutos, mas, tendo em conta as várias propostas em cima da mesa, incluindo uma da direção nacional, a mesa do congresso decidiu suspender os trabalhos durante meia hora para chegar a uma posição comum.

O objetivo, de acordo com Tiago Sousa Dias, secretário-geral do partido, é evitar a rejeição da alteração estatutária e tentar agregar todas as propostas.

Antes, fizeram-se ouvir críticas quanto à qualidade do som: os conselheiros, ao fundo do longo salão nas Caves de Coimbra, não conseguiam ouvir as intervenções. O presidente da mesa do congresso, Luís Graça, apontou culpados, pedindo aos militantes que "ocupassem os seus lugares e tentassem, no mínimo, falar mais baixo".

Quanto à revisão estatutária, apenas dois militantes tentaram chegar a um acordo com a direção nacional. Estiveram em discussão oito propostas para a alteração dos estatutos, e, no meio de todas, destacou-se uma proposta de oposição. Com a voz embargada, Ana Margarida de Paços subiu ao púlpito e disse ao que vinha: "Na observação que faço desde 2018, primeiro de forma externa, e depois internamente, considero que o grau de conflitualidade dentro do Chega não é diferente da sociedade portuguesa. Ainda mais, com a massiva adesão às redes sociais, que beneficiam a comunicação em aproximação, mas aumentam o grau de desconfiança, egoísmo, egocentrismo e promovem quase criminalmente, o insulto e ameaça", aponta.

Num "partido de protesto, quem grita mais alto terá sempre algum protagonismo, mas não necessariamente alguma razão", alertou esta delegada do Chega. Os aplausos foram poucos.

Seguiu-se a intervenção de mais um delegado, desta feita Mário Lucas, que identificou problemas de eficiência no conselho de jurisdição.

"Uma das dificuldades que verificámos nos últimos dois anos é que o conselho de jurisdição não funciona de forma eficaz", declarou, apontando a morosidade com que são resolvidos os "problemas disciplinares". "Não pode ser em 90 dias, nem em 120 dias, nem em nove meses", frisou, têm de se resolver "em 30 dias"

A proposta da direção nacional, encabeçada pelo secretário-geral do partido, Tiago Sousa Dias, adota outra nomenclatura para a questão e fala em "educar" os militantes.

"Decidimos incluir nos estatutos, até para autoeducação, aquilo que significa a retirada de confiança política a alguém", referiu o secretário-geral do Chega, que pediu "desculpa" por ser "bruto" quanto a esta matéria, mas sublinhando que este artigo presente nos estatutos "é para ser usado".

Durante a tarde, vão ser discutidas as moções estratégicas do partido. Não se sabe, no entanto, quem são os seus propositores nem aquilo que defendem, uma vez que André Ventura não autorizou, a divulgação das moções dos delegados neste congresso, à exceção da apresentada pelo próprio.