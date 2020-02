Salvador Malheiro "disponível para o que Rui Rio quiser". Acompanhe o Bloco Central

Por TSF 07 Fevereiro, 2020 • 18:44 Partilhar este artigo Facebook

O 38.º Congresso do PSD tem arranque previsto para as 21h00, com a apresentação da moção global de estratégia pelo líder, Rui Rio, que voltará a falar aos congressistas no domingo.

Uma das dúvidas deste congresso será o grau de renovação que Rio irá fazer nos órgãos nacionais para o seu segundo mandato, com o próprio a assegurar que não fará "uma revolução", mas também que "não ficará tudo na mesma". Em Viana do Castelo, serão também apresentadas 13 moções setoriais ao Congresso, com temas como a introdução de primárias no PSD, a eutanásia ou a Segurança Social.